Дизайнер Марк Джейкобс снял трансвеститов в новогоднем видео

Видео: Marc Jacobs / YouTube

Американский дизайнер и основатель собственной компании Марк Джейкобс в преддверие Нового года представил видео-поздравление. Ролик опубликован на YouTube.

В нем снялись участники популярного шоу трансвеститов RuPaul's Drug Race. По сюжету, дрэг-квин распивают шампанское и поют песню Ширли Бэсси Big Spender.

Марк Джейкобс — американский дизайнер. В 1984 году вместе с Робертом Даффи основал собственный модный дом и зарегистрировал компанию Jacobs Duffy Designs, затем переименованную в Marc Jacobs International. Параллельно работал в Perry Ellis, затем с 1997 по 2013 год был креативным директором дома Louis Vuitton. Под брендом Marc Jacobs выпускаются женская и детская одежда и обувь, аксессуары и парфюмерия.