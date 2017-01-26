Дочь Курта Кобейна стала лицом Marc Jacobs

Дочь основателя группы Nirvana Курта Кобейна и Кортни Лав — 24-летняя Фрэнсис Бин Кобейн — стала лицом бренда Marc Jacobs. Об этом в четверг, 26 января, сообщает Harper's Bazaar. Она представила коллекцию одежды на сезон весна-лето 2017.

«Я не планирую сниматься в ближайшее время — это вне зоны моего комфорта. Я бы этого не сделала, если бы не Марк», — призналась она.

Сам дизайнер рассказал, что восхищается ее красотой и силой. «Впервые я встретил Фрэнсис, когда ей было два года, мы тогда ужинали с ее мамой в Нью-Йорке», — поделился Джейкобс своими воспоминаниями в Instagram.

Фрэнсис Бин Кобейн — единственная дочь рок-музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав. Она родилась в 1992 году.

Марк Джейкобс — американский дизайнер. В 1984 году вместе с Робертом Даффи основал собственный модный дом и зарегистрировал компанию Jacobs Duffy Designs, затем переименованную в Marc Jacobs International.