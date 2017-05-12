Marc Jacobs превратил японскую модель в королеву вечеринки

Американская марка Marc Jacobs выпустила новую коллекцию солнцезащитных очков. Видео с презентацией опубликовано на YouTube. Главной героиней ролика стала японская модель и актриса Кико Мидзухара. По сюжету, она отправляется за покупками в супермаркет, а надев очки, превращается в королеву вечеринки.

Марк Джейкобс — американский дизайнер и основатель собственной компании. Под брендом Marc Jacobs выпускаются женская и детская одежда и обувь, аксессуары и парфюмерия.

Кико Мидзухара — модель и актриса японского происхождения, карьеру на подиуме она начала в 2001 году. В большом кино она дебютировала в фильме «Норвежский лес» по роману Харуки Мураками в роли одного из главных персонажей — Мидори.