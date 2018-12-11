Спасение водителя повисшего на краю моста грузовика попало на видео

dailymail.co.uk

В китайской провинции Шэньси пожарным удалось спасти водителя из кабины грузовика, повисшего на краю моста. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гололедица привела к столкновению пяти автомобилей, в том числе тягача, который пробил ограждение моста и повис на значительной высоте, удерживаемый от падения прицепом. Водитель оказался заблокирован в искореженной кабине, а пассажир пробил лобовое стекло и упал вниз.

На место происшествия прибыли две пожарные машины. Сначала подняли пассажира, который оказался под мостом. Затем одного из пожарных при помощи крана опустили к тягачу. Он разрезал часть кабины и вытащил водителя.

Спасательная операция продолжалась около часа при температуре минус четыре градуса. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии.

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