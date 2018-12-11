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Пьяные британцы Рехан и Сакиб дважды сбили полицейского на угнанной машине

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Два британца восточного происхождения пытались угнать машину в Манчестере, дважды сбили женщину-полицейского и были арестованы. Видео инцидента опубликовал таблоид The Daily Mail.

32-летний Рехан Балух и 27-летний Сакиб Кадер на момент ареста находились под воздействием алкоголя и марихуаны. Их арестовали после того, как они напали на автомобильного курьера, чтобы угнать его Nissan Micra. Прибывшая на место полиция опрашивала пострадавшего, когда преступники проехали мимо на похищенной машине.

Полицейские заблокировали проезд и попытались вытащить водителя из машины, но Балух начал резко сдавать назад, а затем поехал вперед, в результате чего дважды сбил пешехода и офицера полиции Нину Форан. Ему удалось скрыться, но его вскоре задержали. Женщина-полицейский отделалась синяками и ссадинами. По словам ее коллег, ей повезло, что она осталась жива.

Инцидент произошел в мае 2018 года. 10 декабря Рехан Балух был приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет. В качестве последнего слова он грубо обругал судью. Его напарнику дали год тюрьмы.

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