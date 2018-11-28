Пьяный турист-араб избил бутылкой полицейских в Дубае

Пьяный турист из Саудовской Аравии накинулся на полицейских в Дубае с бутылкой ликера. Об этом сообщает арабское издание Khaleej Times.

Инцидент произошел в районе Barsha Heights. 23-летний саудовец, находящийся в невменяемом состоянии, убегал от отца и охранника отеля с бутылкой алкоголя в руке.

Когда один из вызванных на место происшествия полицейских попытался его остановить, мужчина ударил его бутылкой по лицу. Второму сотруднику полиции турист нанес удар головой и травмировал ему глаз.

В итоге мужчину удалось арестовать и усадить в патрульную машину. В ходе разбирательства нарушитель подтвердил, что был пьян, однако заверил, что ничего не помнит.

В апреле российская туристка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу полиции в Дубае и головой разбила стекло служебной машины. Инцидент произошел, когда полицейские пытались разнять двух дравшихся друг с другом туристок. Одна из них оказала сопротивление: россиянка несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо.

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