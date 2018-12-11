Девочка отдала три доллара полиции и получила ответ через 14 лет

В американском городе Монмут-Бич, штат Нью-Джерси, полиция вернула 26-летней женщине деньги, найденные 14 лет назад. Об этом сообщает WNBC.

В 2004 году 12-летняя Пэйдж Вуди (Paige Woodie) подобрала на улице три доллара и отнесла находку в отделение полиции. С тех пор деньги хранились там в качестве улики. Поскольку за ними так никто и не пришел, их решили отдать нашедшему.

Неожиданный визит полиции напугал Вуди. «Они спрашивают: "Вы помните, что сделали в 2004 году?" — рассказала она. — Прикидываю, что было в 2004 году. Тогда я не могла сделать ничего настолько плохого». Тогда полицейские напомнили ей про находку и протянули три доллара в конверте. «Это рождественское чудо», — говорит женщина.

В сентябре сообщалось, что в американском городе Санта-Барбара, штат Калифорния, старшеклассник нашел на улице сумочку, в которой лежали 10 тысяч долларов, и вернул ее законной владелице.

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