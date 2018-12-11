Актер из «Универа» сравнил камчатских зрителей с быдлом

Актер Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», со сцены сравнил камчатских зрителей с быдлом и назвал их поведение свинством. Об этом сообщает информационное агентство «Кам 24».

6 и 7 декабря артист играл в постановке «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» в Петропавловске-Камчатском. После завершения одного из спектаклей он выразил недовольство собравшейся публикой.

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство», — сказал Гайдулян.

Артист указал, что в качестве декорации к спектаклю на стене зала было написано слово «быдло», что соответствовало поведению зрителей. «Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», — подчеркнул он.

На записи выступления можно увидеть, что монолог актера прерывали выкрики из зала. Кто-то из присутствующих в ответ на выступление громко сказал: «Бывает!»

Руководство «Камчатского концертно-филармонического объединения» пояснило, что некоторые зрители во время антракта выпили слишком много шампанского и в ходе второго акта начали громко разговаривать.

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