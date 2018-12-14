За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

Коллеги актера Андрея Гайдуляна, известного по сериалам «Универ» и «СашаТаня», встали на его сторону в конфликте со зрителями театра в Петропавловске-Камчатском, которых он сравнил быдлом. Об этом они рассказали изданию Daily Storm.

В частности, Гайдуляна поддержал актер Борис Смолкин, игравший вместе с Гайдуляном в спектакле «Номер 13», а также в сериале «Моя прекрасная няня». «Вы знаете, если в зале быдло, то корректно многое, в том числе назвать это самое быдло — быдлом», — отметил он.

Коллега по «Универу» и друг актера Виталий Гогунский (роль Кузи) сказал, что сила медиа заключается в том, чтобы привести быдло в театры. Однако он подчеркнул, что в театре действуют правила приличия. По его словам, Гайдулян — честный и искренний человек, который никогда никому не хамил без причины.

Действия актера поспешил оправдать и Константин Хабенский, отметив, что у многих артистов «не железные нервы». Худрук «Сатирикона» Константин Райкин заявил, что в действиях Гайдуляна нужно «разбираться, спокойно и без лишней шумихи».

После завершения одного из спектаклей «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» артист выразил недовольство собравшейся публикой. «Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство», — сказал Гайдулян. Затем он указал на надпись «быдло», нарисованную для декораций спектакля.

Руководство театра пояснило, что некоторые зрители во время антракта выпили слишком много шампанского и в ходе второго акта начали громко разговаривать.

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