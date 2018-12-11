Журналист «Ленты.ру» побывал в Чечне и получил по заслугам

Антон Ширяев (в центре) на церемонии вручения премии

Журналист «Ленты.ру» Антон Ширяев получил премию на конкурсе журналистских работ «Слово о Грозном». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Чечни.

Репортаж Антона Ширяева «Грозный шик», повествующий о том, как столица Чеченской Республики отметила свой 200-летний юбилей, получил первое место в номинации «Лучший материал на тему "200 лет городу Грозному"».

Фото: Муса Садулаев / ИА «Грозный-информ» 1 /4

Победителей определило экспертное жюри конкурса, в которое вошли представители медиа-бизнеса, писатели и общественные деятели: пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Александр Куприянов, заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Лема Гудаев, председатель Союза писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимов.

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Кроме журналиста «Ленты.ру», были награждены сотрудники «Российской газеты», ЧГТРК «Грозный», МИА «Россия Сегодня», информационного агентства «Грозный-Информ» и других средств массовой информации. Гран-при удостоилось телевизионное интервью с главой Чеченской Республики Героем России Рамзаном Кадыровым в авторской программе Наили Аскер-заде «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 24».

Всероссийский конкурс журналистских работ «Слово о Грозном» имени Ахмата-Хаджи Кадырова был организован информационным агентством ТАСС и приурочен к празднованию 200-летия основания города Грозного.

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