Китайцы превратили тараканов в доходный бизнес

Китайская компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology Co разработала новый способ переработки пищевых отходов с параллельным превращением их в новый корм. В Цзинане компания создала целый завод, на котором миллионы тараканов в фанерных камерах ежедневно поглощают около 50 тонн пищевых отходов. О необычном бизнесе рассказывает агентство Reuters.

На завод ежедневно завозят свежие пищевые отходы, которые сотрудники фабрики сперва сортируют, а после — размещают между фанерок, чтобы тараканы съедали его.

Самих тараканов в дальнейшем продают для свиных и рыбных ферм, насекомые идут в качестве корма для животных. Также тараканы пользуются спросом у фармацевтических компаний, которые используют их в изготовлении медицинских изделий. «Это все равно что превращать мусор в ресурсы», — настаивает глава компании Ли Хонгуй.

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Аналогичный бизнес в провинции Сычуань развивает бывший торговец мобильными телефонов Ли Бингкай, который вложил в производство тараканов 146 тысяч долларов. В настоящий момент его ферма насчитывает 3,4 миллиона тараканов. «Люди думают, что это странно заниматься таким бизнесом. Однако он обладает важнейшим экономическим значением, я планирую расширять его», — рассказал Бингкай.

Еще один бизнесмен Вэнь Цзянио хвастается колонией в шесть миллиардов тараканов. «Эссенция, получаемая из тараканов, прекрасно помогает с болезнями полости рта, язвами, кожными ранами и даже в борьбе с раком желудка», — утверждает он, объясняя перспективы бизнеса.

Цзянио боится только массового побега тараканов, для него это равносильно катастрофе. Правда и на этот случай бизнесмен приготовился, вокруг фермы имеется ров с рыбами, которые в случае чего съедят беглецов.

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