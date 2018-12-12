Стадион «Лужники» признали лучшим в мире

Эксперты Международной федерации футбола (FIFA) посчитали стадион «Лужники» лучшим в мире. Об этом в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил Андрей Бочкарев, возглавляющий столичный департамент строительства.

«Специалисты ФИФА отметили, что арена является лучшей в мире, в частности, по видимости поля с трибун. Во время реконструкции проводили проверки 50 делегаций подразделений организации», — заявил Бочкарев. Он добавил, что развитие территории вокруг стадиона будет продолжаться. Например, к 2021 году вокруг стадиона вырастет кластер из центров для занятий различными видами спорта. В частности, на территории «Лужников» появятся международные центры самбо и бокса.

После чемпионата мира по футболу в России, спортивная арена приняла три домашних матча столичного ЦСКА в Лиге чемпионов. Армейцы сыграли на «Лужниках» с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».

В общей сложности обновленный стадион «Лужники» принял семь матчей чемпионата мира-2018. Сборная России провела на нем две встречи: стартовый матч турнира против Саудовской Аравии и матч 1/8 финала против испанцев. Также в «Лужниках» прошел финал турнира между Хорватией и Францией.

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