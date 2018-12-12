Глава оргкомитета ЧМ-2018 перейдет на работу в ВЭБ

Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов сообщил, что бывший гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин перейдет на работу в госкорпорацию, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Сорокин получит должность зампреда и будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ». По словам Шувалова, это большое приобретение для ВЭБа.

В сентябре 2017 года Сорокин был избран в совет ФИФА, срок его полномочий продлится до 2021 года. С мая текущего года Сорокин возглавляет оргкомитет «Россия-2020» по подготовке чемпионата Европы по футболу 2020 года.

По словам самого Сорокина, пока он не планирует покидать пост главы оргкомитета, также он намерен остаться в ФИФА. Выход на работу в ВЭБ состоится довольно скоро, отметил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!