Вещи Цоя снова захотели продать

Аукционный дом «Литфонд» выставит на продажу еще несколько личных вещей лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, на торги выставят одно из последних писем музыканта жене Марьяне, датированное июнем 1990 года. В нем Цой рассказывает об усталости от гастролей и ближайших планах. Лот оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, на продажу выставят фотографию на студенческий билет и оригинал-макет дебютного альбома «45». Они оцениваются в 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

В ноябре номер автомобиля, на котором Цой разбился, продали за два миллиона рублей. Об обнаружении номерного знака стало известно в октябре. Владелец нашел его в купленном им гараже в Юрмале. На номере «Я 68 32 ММ» остались следы от удара, а в нескольких местах видны разрывы металла.

До этого на торгах продали другие вещи Цоя: паспорт, записную книжку с номерами телефонов ленинградских и московских рок-музыкантов, а также рукопись песни «Хочу перемен».

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

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