Анкету Цоя о вступлении в рок-клуб никто не купил

Аукционный дом «Литфонд» не смог продать на торгах анкету музыканта Виктора Цоя, которую он собственноручно заполнил для вступления в легендарный Ленинградский рок-клуб. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первоначальная цена лота составляла 950 тысяч рублей, но никто не сделал ни одной ставки. Это может быть связано с тем, что в ее подлинности сомневается автор рок-энциклопедии Ленинграда-Петербурга Андрей Бурлак. Он заявлял, что настоящая анкета находится у него дома, отмечает издание.

Всего на торги были выставлены два лота — анкета и книга «Детектив и политика» с автографом Цоя. Издание было продано по стартовой цене в 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в ноябре на продажу будет выставлен номерной знак автомобиля, на котором разбился Виктор Цой. Стартовая цена лота — два миллиона рублей. На номере «Я 68 32 ММ» остались следы от удара, а в нескольких местах видны разрывы металла. Нынешний владелец знака нашел его в купленном им гараже в Юрмале.

В сентябре на торгах продали другие вещи Цоя: паспорт, записную книжку с номерами телефонов ленинградских и московских рок-музыкантов, а также рукопись песни «Хочу перемен».

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