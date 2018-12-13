Депутаты распределили между собой 356 миллионов рублей и пожалели

Депутаты городской думы Екатеринбурга и глава города Александр Высокинский отменили решение о повышении зарплат муниципальным чиновникам на общую сумму 356 миллионов рублей после критики от правящей партии, передает Znak.com.

Как сообщил изданию мэр, в результате он не получил 1,4 миллиона рублей, но нашел силы жить.

«Я не умер. 356 миллионов рублей, которые должны были пойти на повышение зарплат 1,5 тысячи чиновников, будут перераспределены на капитальные ремонты школ. Народ переживет, будем стараться объяснять им это решение», — выразил надежду Высокинский.

Несмотря на пересмотр договоренности, глава города все же обещал повысить подчиненным зарплату на 4,3 процента — на размер индексации.

Ранее Высокинский намеревался получить прибавку до 280 процентов от зарплаты, а чиновников на выборных должностях — поощрять ежемесячно в размере 25 окладов. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подверг критике инициативу и поручил руководителю уральского межрегионального координационного совета партии Ивану Квитке «проследить, чтобы в короткие сроки это решение было отменено».

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