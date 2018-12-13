Россия создаст двигатель «напарнику» Су-57

На базе силового агрегата РД-33 возможно создание двигателя для истребителя пятого поколения, сообщил «Звезде» исполнительный директор «Климов» (входит в «Объединенная двигателестроительная корпорация») Александр Ватагин.

«Но конечно, мы не остаемся в стороне и считаем, что двигатель РД-33 еще имеет потенциал, и на его базе может быть создан двигатель более современный, который можно будет причислить к двигателям пятого поколения с тягой до 11 тонн. Над этим мы работаем», — сказал топ-менеджер.

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Ватагин также рассказал, что российские военные с неохотой применяют двигатель РД-33 с отклоняемым вектором тяги (ОВТ). «Отклоняемый вектор тяги широко применяется нашими зарубежными конкурентами на истребителях. В данный момент мы ведем работы в интересах иностранных заказчиков», — отметил исполнительный директор.

Турбореактивные двигатели семейства РД-33 получили истребители МиГ-29 и их производные, в частности, МиГ-35, а также самолеты JF-17 Thunder и Mirage F1.

В августе гендиректор компании «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что возглавляемая им самолетостроительная корпорация ведет работы над созданием истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41.

В декабре 2017 года бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и станет самой быстрой в мире машиной этого класса.

В настоящее время единственный российский истребитель пятого поколения Су-57 получает двигатели первого этапа АЛ-41Ф1, которые планируется заменить силовыми агрегатами «Изделие 30».

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