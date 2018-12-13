Венгры взбунтовались против рабского труда и устроили дебош в парламенте

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В Венгрии сотни людей вышли на акции протеста к парламенту из-за нового закона о труде, который окрестили рабским. Об этом сообщает BBC News в четверг, 13 декабря.

Всего на улицах насчитали до двух тысяч протестующих, здание от них защищали несколько сотен полицейских. Сообщается, что стражи порядка использовали слезоточивый газ. В самом парламенте представители оппозиции также устроили беспорядки и заблокировали лестницы, чтобы прервать голосование по законопроекту.

Недовольство вызвали не только новые трудовые регуляции. Оппозицию также возмутило второе голосование по вопросу о создании новой системы административных судов, контролируемых министерством юстиции. По мнению противников нововведения, такие инстанции не смогут принимать решения независимо.

Как сообщает BBC News, из-за волнений спикеру парламента не удалось объявить о начале голосования с трибуны, вместо этого он сделал это из зала. Несмотря на протесты, законы были поддержаны большинством и приняты.

Теперь, согласно новому закону о труде, компании смогут требовать от сотрудников до 400 часов переработок в год, при этом оплата дополнительного рабочего времени может откладываться на три года. По мнению правительства, такие меры помогут компенсировать недостаток рабочей силы в стране. Для этого также упростят бюрократические процедуры для тех, кто хочет работать больше положенного, объявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

С новыми мерами не согласны представители профсоюзов и оппозиция. До этого от сотрудников могли требовать максимум 250 сверхурочных часов в год.

Виктор Орбан выступает за жесткий контроль миграции и усиление национальной целостности. Ранее Евросоюз обвинял его в нападках на СМИ, национальные меньшинства и попрекал за несоблюдение правовых норм, отмечает BBC News. Орбан, в свою очередь, называет действия Брюсселя шантажом и оскорблением Венгрии.

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