Giorgio Armani оденет москвичек к празднику

Итальянский модный дом Giorgio Armani представил коллекцию вечерней женской одежды и аксессуаров, разработанную эксклюзивно для московских бутиков. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 декабря.

Центральные предметы капсульной коллекции — темно-синий бархатный брючный костюм в вертикальную полоску, декорированный бусинами, и темное глубоко декольтированное платье с V-образным вырезом, расшитое хрустальными бусинами с эффектом деграде. Кроме того, покупательницам московских бутиков предлагаются три шелковых платья мягких пастельных оттенков (два — с полностью открытыми плечами), украшенные вышивкой, бантами, аппликациями и деталями в виде цветов.

Фото: Giorgio Armani 1 /4

Вечерний наряд дополняют клатчи и туфли с бархатным верхом, расшитые цветными бусинами. Кроме того, Giorgio Armani выпустил для Москвы лимитированную коллекцию бижутерии: колье, броши и серьги с полудрагоценными камнями: кварцем, аметистом, агатом, черным ониксом и лазуритом.

Коллекция уже продается в московских бутиках Giorgio Armani.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



