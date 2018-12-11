Valentino выпустил спортивные костюмы специально для Москвы

Итальянский модный дом Valentino представил капсульную коллекцию специально для Москвы. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 11 декабря.

Линию разработал креативный директор дома Пьерпаоло Пиччоли. В нее вошла одежда для мужчин и женщин: спортивные костюмы из кашемира и джерси, пуховики, нейлоновые стеганые куртки, пиджак, две модели кроссовок Heroes, резиновые сандалии-пантолеты. Одежду украшает логотип VLNT контрастного оттенка. Цветовая гамма коллекции — серый, бордовый, черный.

Фото: Valentino 1 /2

Коллекция уже поступила в продажу в московских бутиках бренда и в ЦУМе.

В ноябре 2018 года американская актриса Эмбер Херд пришла на лондонскую премьеру фильма «Аквамен», в котором исполнила роль королевы подводного мира, в открытом вечернем платье Valentino с изумрудно-золотистым принтом и длинным шлейфом. Свой наряд Херд дополнила золотыми туфлями на платформе Brian Atwood и необычным облегающим головным убором того же бренда, которую журналисты окрестили «шапочкой для купания».

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