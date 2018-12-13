Путин спародировал Ельцина

Президент России Владимир Путин спародировал своего предшественника Бориса Ельцина, рассказывая, как тот предложил ему стать преемником. Видео из выступления Путина на форуме «Проектория» в Ярославле опубликовано в Telegram-канале «Проект Сноб».

Путин рассказал, что Ельцин вызвал его к себе и сообщил, что хочет представить в Госдуме его кандидатуру на пост премьер-министра, а потом собирается предложить ему идти на выборы президента. Ельцин спросил, согласен ли Путин, и тот ответил, что нет.

«Он очень удивился, он был такой человек, своеобразный, [и говорит]: "Почему это"?» — сказал Путин, сымитировав интонацию Ельцина.

По словам нынешнего главы государства, тогда он ответил, что не готов, хотя «уже был большой мальчик».

В конце выступления Путин пожелал всем собравшимся быть готовыми как можно раньше принять ключевое решение в своей жизни.

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