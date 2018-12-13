Россиянка предложила лишить чиновника машины и приютить его в своей квартире

Жительница Самары Ирина Хакимова обратилась к местным властям после того, как губернатор соседней Ульяновской области Сергей Морозов распорядился на неделю лишить чиновников служебных машин ради проверки общественного транспорта. На необычное предложение в четверг, 13 декабря, обратило внимание издание «Большая деревня».

Самарчанка обратилась к мэру города Елене Лапушкиной и губернатору Дмитрию Азарову с просьбой провести подобный эксперимент с местным чиновником.

«Берем пример с соседей? @E_Lapushkina и @D_Azaroff, у меня целая комната в квартире свободная. С диваном. Едой обеспечу. @DTransporta, командируйте ответственного за транспорт в Красноглинском районе?» — написала она на своей странице в Twitter.

На предложение Хакимовой пока никто не ответил.

Отмечается, что жители Самары жалуются на давку в общественном транспорте и долгое ожидание на остановках. Ранее в городе перестали работать несколько маршрутных такси.

9 декабря губернатор Ульяновской области поручил чиновникам на неделю отказаться от служебных автомобилей. «Чтобы они смогли убедиться, хорошо ли работает общественный транспорт. Чтобы они прошлись по городу и выяснили, как у нас расчищают тротуары и дороги», — написал он в Twitter.

В сентябре 2017 года министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предложил сократить число обслуживающих государственных чиновников автомобилей и направить часть сэкономленных средств на премии для госслужащих.

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