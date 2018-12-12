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Жена чиновника купила 66 машин и лишила его карьеры

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Чиновник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта потерял работу после того, как выяснилось, что его жена купила 66 машин неизвестно на какие деньги. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал генпрокурор Юрий Чайка, отвечая на вопрос о количестве уволенных госслужащих в связи с утратой доверия.

По словам Чайки, о покупке стало известно в ходе прокурорской проверки. При этом доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок. Другие подробности генпрокурор не сообщил.

Он отметил, что увольнение в связи с утратой доверия может быть только за грубые коррупционные правонарушения, такие как умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, нерешенный конфликт интересов, несоблюдение антикоррупционных запретов. По данным Генпрокуратуры, в результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия в 2016 году работу потеряли 383 должностных лица, в 2017 году — более 1,2 тысячи, а за девять месяцев 2018-го — 908.

В этом году на сайте «Госслужба» появился специальный реестр, куда вносится информация об увольняемых за коррупцию. В нем уже содержится более 600 имен.

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