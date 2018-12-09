Россияне стали чаще брать и давать взятки

В текущем году в России стали на 10 процентов чаще брать и давать взятки по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Генпрокуратуры.

По данным ведомства, наибольший рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что что рейтинг коррупционеров этого года возглавили сотрудники МВД. К уголовной ответственности были привлечены 790 служащих из органов внутренних дел. На втором месте по числу коррупционных преступлений находятся депутаты, 502 человека из которых попали под следствие.

Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря. В этот день в 2003 году в Мексике была подписана Конвенция ООН против коррупции.

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