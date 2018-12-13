Решение украинских властей повергло израильского посла в шок

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион признался, что пришел в шок, узнав о решении властей Львовской области объявить 2019 год годом лидера запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Свое заявление он разместил в Twitter.

«Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией. Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей», — написал дипломат.

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11 декабря Львовский областной совет принял решение провозгласить 2019 год в регионе годом Степана Бандеры в связи с празднованием 110-летия со дня рождения лидера ОУН (Бандера родился 1 января 1909 года). В июле аналогичное решение принял Житомирский областной совет.

В начале месяца с предложением к президенту страны Петру Порошенко вернуть Бандере звание Героя Украины обратились депутаты Верховной Рады. Парламентарии уверены, что признание Бандеры национальным героем поможет в борьбе с подрывной деятельностью против Украины в информационном поле, а также остановит «распространение мифов, созданных российской пропагандой».

Степан Бандера (1909-1959) был одним из лидеров Организации украинских националистов, выступающей за создание независимого государства на территориях с украиноязычным населением. В 2010 году в период президентства Виктора Ющенко Бандера был посмертно признан Героем Украины, однако впоследствии это решение было отменено судом.

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