Тысячи долларов выпали из машины инкассаторов и привели к коллапсу

В американском штате Нью-Джерси на одной из скоростных магистралей из инкассаторской машины высыпались деньги. Как сообщает информационный портал ABC News, это вызвало коллапс.

Инцидент произошел в районе Ист-Ратерфорд в утренний час пик в четверг, 13 декабря. По словам очевидцев, люди бросали свои машины и выбегали на трассу ловить банкноты. «Люди слегка сошли с ума, когда увидели деньги. Такое ощущение, что им было плевать на всех, они просто парковали автомобили посреди магистрали», — рассказала Даниель Шах (Danielle Shah), проезжавшая мимо на автобусе.

Капитан полиции Фил Таормина (Phil Taormina) заявил, что у инкассаторской машины сломался замок на задней двери. Также он добавил, что происшествие привело к двум авариям, однако ничего не сообщил о жертвах.

Таормина отметил, что полиции неизвестно, сколько денег просыпалось на трассу, однако он призвал граждан сдать банкноты полиции. Он пообещал, что им не будет предъявлено никаких обвинений и сообщил, что несколько человек уже отдали деньги.

В мае похожий инцидент произошел в американском городе Индианаполис, штат Индиана. Несколько мешков с деньгами выпали из машины инкассаторов, и проезжавшие мимо люди набивали купюрами карманы до приезда полиции.

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