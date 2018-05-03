Тысячи долларов вывалились из машины инкассаторов на радость прохожим

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В американском городе Индианаполис, штат Индиана, из едущей инкассаторской машины выпали деньги. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции штата.

Автомобиль двигался по магистрали I-70, когда у него приоткрылась дверь, и на проезжую часть посыпались мешки с деньгами. При падении часть мешков порвалась, и по шоссе разлетелись тысячи долларов.

Разбросанные деньги привлекли проезжавших мимо водителей. Многие бросили свои машины посреди шоссе и побежали собирать разбросанные купюры. Некоторым удавалось подбирать и уцелевшие мешки.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия людей, которые набивали деньгами карманы и сумки. Им пришлось вернуть свою добычу, однако несколько водителей успели скрыться с деньгами до приезда полиции.

Полиция штата Индиана заявила, что все найденные деньги необходимо вернуть. В случае отказа прикарманивших рассыпанные купюры обвинят в краже. Несколько человек прислушались к призыву и принесли деньги в полицию. Все они освобождены от ответственности.

В январе сообщалось, что в американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию и засыпал шоссе купюрами. Дорожным рабочим понадобился час, чтобы собрать рассыпанные банкноты. Все это время шоссе было закрыто для движения.

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