Россияне определились с главным событием и человеком года

Каждый десятый россиянин (10 процентов) назвал повышение пенсионного возраста в стране главным событием уходящего 2018 года, передает РБК со ссылкой на исследование Фонда общественного мнения (ФОМ).

Почти половина респондентов (45 процентов) затруднились ответить на этот вопрос. Чемпионат мира по футболу станет символом года для 23 процентов жителей страны. На открытие Крымского моста указали девять процентов респондентов, а два человека из каждой сотни наиболее значимым событием назвали таран украинского корабля в Керченском проливе.

Переизбрание президента Владимира Путина вспомнили два процента опрошенных, столько же — Олимпиаду в Пхенчхане.

Среди значимых событий также назывался пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», рост цен и сирийская кампания (по одному проценту).

Участники исследования ответили на вопросы о тех, кого они могли бы назвать людьми года. Президент России Владимир Путин с отрывом лидирует в категории «политики» — 29 процентов. Второе место — у главы МИД Сергея Лаврова (семь процентов).

По одному проценту набрали премьер-министр Дмитрий Медведев, оппозиционер Алексей Навальный, мэр столицы Сергей Собянин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а представлявшего его партию на выборах президента Павла Грудинина отметили вдвое больше респондентов (два процента).

Среди деятелей культуры первые три места заняли режиссер Никита Михалков (два процента), певец Иосиф Кобзон и актер Константин Хабенский (по одному проценту). Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников, рэпер Oxxxymiron и Баста набрали по 0,5 процента.

Спортсменом года россияне чаще всего называют фигуристку Алину Загитову (семь процентов). Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и вратарь российской футбольной сборной Игорь Акинфеев набрали по пять процентов голосов.

В декабрьском исследовании участвовали полторы тысячи человек, проживающие в 53 субъектах страны.

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