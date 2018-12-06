Медведев назвал самое трудное решение для власти

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что решение о повышении пенсионного возраста стало для властей самым сложным за последние 10 лет. В этом глава правительства признался в прямом эфире во время интервью российским каналам, прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

«Очевидно, что это было очень трудное решение. Скажем прямо — это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Изначально все понимали, что такого рода решение не добавит власти популярности. Но, с другой стороны, это выстраданное решение», — признался глава правительства.

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Вместе с тем Медведев отметил, что подобные решения принимаются на долгосрочную перспективу, а пересматриваются редко. В качестве аргумента он напомнил, что предыдущая пенсионная реформа проводилась около 70 лет назад.

В качестве главного объяснения для повышения пенсионного возраста на этот раз Медведев намекнул на рост продолжительности жизни. «Несмотря на то что мы очень довольны тем, что продолжительность жизни в нашей стране, как и во всем мире, растет. Это главный синтетический показатель развития нашего государства», — заявил глава правительства, отметив, что основные параметры новой пенсионной системы уже сформированы.

Медведев объявил о старте пенсионной реформы 14 июня. Согласно нововведениям, пенсионный возраст поднимут до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально предполагалось, что для женщин пенсионный возраст поднимут до 63 лет.

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