Экономика
 
Последние новости
Россия и Иран обрушили нефть
В истории московского школьника с ножом усмотрели доведение до самоубийства
Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа
Медведев рассказал о небесном предназначении России
Британского принца обвинили в расовом предательстве
Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас
Противник «грязного» спорта снова пожаловался на желающих его убить россиян
Командующий украинским флотом захотел в российскую тюрьму
Остановивших скорую из-за перекрытия российских полицейских сняли на видео
Туристка отомстила тайно снимавшему ее в душе извращенцу
Новости партнеров

Медведев назвал самое трудное решение для власти

Перейти в «Мою Ленту»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что решение о повышении пенсионного возраста стало для властей самым сложным за последние 10 лет. В этом глава правительства признался в прямом эфире во время интервью российским каналам, прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

«Очевидно, что это было очень трудное решение. Скажем прямо — это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Изначально все понимали, что такого рода решение не добавит власти популярности. Но, с другой стороны, это выстраданное решение», — признался глава правительства.

Вместе с тем Медведев отметил, что подобные решения принимаются на долгосрочную перспективу, а пересматриваются редко. В качестве аргумента он напомнил, что предыдущая пенсионная реформа проводилась около 70 лет назад.

В качестве главного объяснения для повышения пенсионного возраста на этот раз Медведев намекнул на рост продолжительности жизни. «Несмотря на то что мы очень довольны тем, что продолжительность жизни в нашей стране, как и во всем мире, растет. Это главный синтетический показатель развития нашего государства», — заявил глава правительства, отметив, что основные параметры новой пенсионной системы уже сформированы.

Медведев объявил о старте пенсионной реформы 14 июня. Согласно нововведениям, пенсионный возраст поднимут до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально предполагалось, что для женщин пенсионный возраст поднимут до 63 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Пенсионный фонд отреагировал на заморозку пенсионных накоплений
Раскрыты темпы роста пенсий россиян
Другие материалы рубрики
Экономика10:30 4 декабря

Хуже некуда

Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
11:11Сегодня

Подсчитаны расходы россиян на новогодний стол и подарки

15:55 4 декабря

«МегаФон» подтвердил лидерство по скорости передачи данных в Москве

10:01Сегодня

Трампа уличили в тайном контроле ОПЕК

Экономика15:5626 ноября

Чем страшны сибирские морозы

Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
08:43Сегодня

Введение новых автомобильных номеров попросили отложить

13:22 3 декабря

«Аэрофлот» победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018

06:02Сегодня

Названы главные угрозы мировой экономике

Экономика00:01 2 декабря

Тотал больше

Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
06:35Сегодня

Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии

16:0428 ноября

Участники «Трансформации» поговорили об использовании Бизнес-навигатора МСП

20:50 5 декабря

Сделку России и ОПЕК оценили

Россия
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
Медведев рассказал о небесном предназначении России
Авторов доклада об «убийствах чести» уличили в желании показать Чечню «пещерной»
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
В Париже лишенный образования пакистанец зарезал профессора
Объяснен призыв президента убивать священников
Террорист въехал в здание полиции на автомобиле и взорвался
Минобороны прокомментировало приближение боевого корабля США к российским водам
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
На Украине предложили сделать Бандеру национальным героем
Киев пожаловался на «древний принцип Кремля»
Надежда Савченко обвинила СБУ в шантаже и начала сухую голодовку
Пашинян решил заставить Лукашенко объясниться
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Катар выходит из ОПЕК
Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине
«Наплевать, что мне скажут Хабиб и Ричард Гир»
 
Подсчитаны расходы россиян на новогодний стол и подарки
Трампа уличили в тайном контроле ОПЕК
Введение новых автомобильных номеров попросили отложить
Названы главные угрозы мировой экономике
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Отправка московского школьника с ножом на скорой попала на видео
Стали известны подробности нападения подростка с ножом на школу
Лучший друг московского школьника с ножом рассказал о его странных играх
Идеолога взрыва в Казанском соборе отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Американские Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch назвали сворованными у России
Су-57 получит супероружие
Украина испытала С-125
В США перечислили «оружие XXI века»
Все материалы
Спорт
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Севший на 175 лет врач-педофил разорил американскую гимнастику
Нурмагомедов и Макгрегор проигнорируют слушания о драке после боя
Нурмагомедов дал девушкам-бойцам совет по семейным отношениям
Лука Модрич«Пытаюсь привыкнуть к этому»
Модрич — лучший футболист мира. Он остановил Месси и Роналду
«Спартак» упустил победу в Кубке России
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Все материалы
Культура
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Концерт рэпера GONE.Fludd отменили из-за прокуратуры
В комиксе про Супермена нашли жертву химатаки «русской марионетки Асада»
Определены любимые песни россиян
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Эпичная дуэль незнакомцев на «факах» посреди улицы рассмешила интернет
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Умерла самая старая видеоблогерша в мире
Обсуждение Кокорина и Мамаева у Малахова закончилось матерщиной в прямом эфире
Легендарной прическе сенаторши Петренко устроили пышные проводы
Microsoft удалила рекламу с призывавшим сжигать геев Охлобыстиным
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названы лучшие рестораны мира
Объявлен главный цвет 2019 года
Агентства заставляли тучных моделей толстеть и притворяться еще более тучными
Рассекречен новый календарь Pirelli
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Туристка отомстила тайно снимавшему ее в душе извращенцу
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
Снегопад привел к массовой отмене и задержке рейсов в Москве
Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа
Женщина отправилась за капустой и получила сотни тысяч долларов
Все материалы
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
В линейке Volkswagen появится электрический багги
Lotus задумался о собственном гиперкаре
Раскрыт интерьер Ford Explorer следующего поколения
Все материалы
Дом
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
В Москве нашли квартиру за шесть тысяч рублей в месяц
Названы главные проблемы жителей российских городов
Ипотечное бремя россиян облегчат
Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье
Все материалы