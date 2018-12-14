Финляндия закрыла программу изучения русского языка

В Финляндии закрыли экспериментальную программу, по которой в школах на востоке страны можно было изучать русский язык в качестве альтернативы шведскому. Об этом сообщили в посольстве России в Хельсинки со ссылкой на финское Министерство образования Финляндии, передает газета «Известия».

Причиной срыва называется отсутствие интереса со стороны местных жителей. Так, заявки подали только шесть школ из городов на востоке страны. «Однако к лету 2018 года заявки были отозваны по причине слабого интереса и нехватки учащихся, желающих принять участие в эксперименте», — рассказали в посольстве.

В департаменте образования муниципалитета Тохмаярви, в частности, пояснили, что идея не нашла поддержки у родителей, несмотря на близость региона к России. «Сейчас русский язык можно изучать только в качестве факультатива, но опять же при условии, что наберется группа. Это бесплатно», — указали в ведомстве.

О решении провести эксперимент с отменой обязательного шведского объявили в сентябре 2017 года. Он должен был продлиться пять лет в ряде районов Финляндии.

Шведский язык в качестве обязательного был введен в финских школах в 1960-х. Сейчас в Финляндии проживает примерно 300 тысяч шведов, в основном на западе и в столице. В самой Швеции, где живут около 750 тысяч финнов, финский считается языком нацменьшинства, его учат в школах только по желанию.

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