Создатели монеты в честь встречи Путина и Трампа оплошали с русским языком

На монете, которую отпечатал Белый дом в честь встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, обнаружили грубые опечатки на русском языке. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Памятную монету выпустили в честь первой полноформатной встречи Путина и Трампа, состоявшейся в Хельсинки 16 июля. Ее изображение находится на сайте с сувенирами американской администрации среди фотографий других товаров.

На обратной стороне монеты выгравирован голубь с оливковой ветвью на фоне кафедрального собора Хельсинки. Под ним находится лента с надписью «Diplomatic History», продублированной на русском как «ддипломатическая история». Выше — слова «Helsinki summit», переведенные как «Хельпинский саммит». Круговая надпись по краю монеты гласит: «Новое поколение, новое эра, новое лидерство, новая надежда».

Стоимость монеты составляет 100 долларов. С одной стороны на ней изображены портреты лидеров США и РФ, флаги и гербы двух государств.

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