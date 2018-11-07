Сделанную в честь встречи Путина и Трампа монету снимут с продажи

Сувенирный магазин у Белого дома прекратит продажу памятной монеты, изданной в честь саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, из-за допущенных в переводе ошибок. Об этом сообщил владелец магазина Тони Джианнини, передает РИА Новости.

«К концу сегодняшнего дня монета станет частью истории из-за [ошибок] перевода и поскольку будет распродана, больше никогда она не будет в продаже», — сказал он.

Стоимость монеты составляет 100 долларов. По словам Джианнини, дизайн монеты и перевод текста с английского на русский язык полностью принадлежит ему. Он также извинился за несуразности в переводе.

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Директор магазина отметил, что памятная монета пользуется большим спросом. «Американцы хотят мира с Россией, и я создал монету, чтобы почтить лидеров США и России за их отвагу в том, чтобы показать, что даже в моменты разногласий мирный процесс продолжается и [необходим] живой диалог двух наций», — заключил Джианнини.

По информации агентства, магазин сувениров работает под маркой Белого дома. Однако он не является официальным дистрибьютором сувенирной продукции, которую изготавливают по заказу администрации США.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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