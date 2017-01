Челябинская компания отчеканила Трампа на монетах за 10 тысяч долларов

Челябинская компания «Арт Грани» выпустила лимитированную серию памятных монет в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На сайте производителя сообщается, что в нее вошли 25 серебряных монет, 15 комбинированных из серебра и золота, а также пять золотых.

На аверсе изображен барельеф Трампа, а по периметру — надписи Donald J. Trump и The 45th president of the United States («Дональд Дж. Трамп» и «45-й президент Соединенных Штатов Америки»). На реверсе по центру расположена статуя Свободы на фоне американского флага, а надписи по периметру гласят: In Trump we trust и the United States of America («Мы верим в Трампа» и «Соединенные Штаты Америки»). В сюжете ОТР уточняется, что вес каждой монеты составляет один килограмм.

«Коллекционная серебряная монета "Дональд Трамп" — уникальный подарок руководителю, ключевому партнеру или клиенту (...) Данный подарок высокого уровня это символ успеха, быстрого карьерного роста и уникальных достижений», — говорится в описании на сайте «Арт Грани».

Как рассказали «Ленте.ру» в компании, стоимость серебряного изделия составляет 10 тысяч долларов. Комбинированные и золотые монеты обойдутся дороже, однако цена на них договорная.

Инаугурация Трампа состоится позднее 20 января.