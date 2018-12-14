300 площадок для вывоза снега задействовали в Подмосковье

В Московской области для вывоза снега задействовано почти 300 площадок, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Лента.ру».

«Также в Подмосковье работают девять снегоплавильных установок, позволяющих оперативно растопить большой объем снега», — сказал он.

В общей сложности они могут обрабатывать свыше пятисот кубометров снега в час, уточняется в сообщении на сайте областного правительства. На площадках временного складирования снега не должно быть отходов, за этим следят контролирующие службы.

Земельные участки для вывоза снега определяются органами местного самоуправления, после зимы они должны очищаться и благоустраиваться.

Ранее сообщалось, что коммунальный комплекс региона полностью готов к зимнему сезону. Службы жизнеобеспечения в ходе учения также подтвердили готовность к наступлению холодов. Проверочные мероприятия проходили в середине сентября. В этом году был увеличен резерв коммунальной техники.