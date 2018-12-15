Пассажир московского метро заплатит 20 тысяч рублей за отказ от досмотра

Пассажир Московского метрополитена заплатит штраф на сумму 20 тысяч рублей за отказ пройти досмотр багажа. Об этом в субботу, 15 декабря, агентству «Москва» сообщил замначальника подземки, руководитель службы безопасности Андрей Кичигин.

«Такое решение вынес мировой судья Гагаринского района Москвы во вторник, 12 декабря», — сказал Кичигин. Пассажир не выполнил требование сотрудников службы безопасности о досмотре, пояснил он.

Инцидент произошел 5 декабря. Пассажира задержали работники службы безопасности и УВД на метрополитене. Отказ от досмотра багажа нарушает требования по соблюдению транспортной безопасности, утвержденные постановлением правительства России, отметил замначальника подземки.

В пресс-службе метро напомнили, что пассажиры обязаны предоставлять багаж, ручную кладь или другие предметы для проверки на просвечивающем устройстве. В противном случае они не имеют права пользоваться услугами подземки, а попытка пройти без досмотра является административным правонарушением.

Сотрудники службы безопасности метро проводят досмотр только с использованием аппаратуры (металлоискателей и просвечивающих устройств) и действуют «исключительно в интересах безопасности пассажиров», подчеркнули в пресс-службе.

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