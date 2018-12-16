В Египте нашли нетронутой четырехтысячелетнюю гробницу жреца

Археологи нашли гробницу, остававшуюся нетронутой в течение примерно 4,4 тысячи лет. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Ее обнаружили недалеко от Каира в селении Саккара. Гробница принадлежит верховному жрецу по имени Ватайе. Она украшена фресками, на которых изображена его мать, жена и другие родственники.

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири назвал это открытие «единственным в своем роде за последние десятилетия». Археологи планируют приступить к раскопкам в воскресенье, 16 декабря.

В ноябре египетские археологи сообщили, что обнаружили две гробницы с мумиями и ценными артефактами в некрополе Эль-Ассасиф, расположенном на территории древнего города Фивы (современного Луксора). Оба саркофага были найдены в гробнице TT33. Здесь же оказались мумии людей, которые были похоронены гораздо раньше, четыре тысячи лет назад.

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