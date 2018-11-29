Раскрыта тайна строительства древних китайских пирамид

Итальянский астрофизик и археоастроном Джулио Мальи (Giulio Magli) пришел к выводу, что расположение курганных гробниц (пирамид) Древнего Китая, в которых были похоронены императоры, связано с Северным полюсом мира, где в настоящее время находится альфа Малой Медведицы. Стороны пирамид, построенных в разное время, ориентированы по-разному, чему причиной прецессия земной оси. Об этом сообщает издание Science Alert.

Для некоторых китайских правителей, включая Цинь Шихуанди, строгая ориентация курганных гробниц по сторонам света являлась символом величия. Для этого строители пирамид использовали расположение Солнца и созвездий, чтобы найти направление на Южный полюс мира — точку небесной сферы, вокруг которой происходит суточное вращение звезд. У Шихуанди, правившего с 246 по 210 год до нашей эры, расположение гробницы совпадало с линией север-юг. У императора Гао-цзу (правившего в 202-195 годах до нашей эры) пирамида отклонялась на несколько градусов.

Мальи разделил курганные гробницы на два основных класса. Одни отклонялись от линии север-юг менее чем на один градус, другие — на 8-14 градусов. По мнению ученого, причиной такого расхождения является прецессия, когда земная ось меняет свое направление в пространстве, в результате чего в полюсах мира оказываются различные звезды. Несколько тысяч лет назад в Северном полюсе мира находилась не альфа Малой Медведицы (называемая Полярной звездой), а другая полярная звезда — Кохаб или бета Малой Медведицы.

Мальи считает, что некоторые императоры решили не располагать пирамиды в направлении юга, а продемонстрировать связь с уже уходившим из Северного полюса мира Кохабом, который долгое время считался символом императорской власти.

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