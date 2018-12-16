Американскому флоту предрекли фиаско в случае войны с Россией

Авианосные ударные группы (АУГ) ВМС США теряют свою актуальность на современном поле боя. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне, пишет National Interest.

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«АУГ не хватает дальности, выносливости, живучести и специализации для реализации оперативных задач, необходимых для победы над сильными военными державами», — отмечается в докладе.

Отмечается, что с развалом Советского союза американский флот потерял достойного соперника, и с тех пор в ВМС США наблюдается застой. В частности, самолеты на авианосцах менялись на машины, не сильно превосходящие предыдущие по характеристикам. Вследствие этого дальность действия ударных групп ограничена 1300 милями, тогда как Россия и Китай представили противокорабельные ракеты большей дальности и иное вооружение, угрожающее авианосцам.

Среди вариантов решения этой проблемы аналитики Центра предлагают либо сократить за ненадобностью число АУГ с 10 до восьми, либо форсировать разработку новых самолетов FA-XX и боевых беспилотников, ввод в строй которых запланирован на 2040 год.

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