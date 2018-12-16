Шведский профессор спасла своего аспиранта из плена террористов

Профессор Лундского университета в Швеции организовала спасение своего аспиранта от террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Это произошло в 2014 году, однако случившееся хранили в тайне четыре года. Подробности истории опубликовал журнал Лундского университета, на историю обратил внимание TJournal.

Специалист по аналитической химии Шарлотта Тернер (Charlotta Turner) рассказала, что четыре года назад она

организовала операцию по спасению Фираса Джумы (Firas Jumaah), который был уроженцем Ирака. Джума поехал в Ирак, чтобы увезти оттуда жену, которая оказалась в опасности, однако вся их семья попала в ловушку.

Джума отправил своему руководителю сообщение, в котором рассказал, что вместе со своей семьей находится в опасности в помещении заброшенной фабрики, куда его посадили террористы, а вокруг раздаются выстрелы. Также в сообщении он выразил свою тревогу по поводу того, что не сможет вернуться в Швецию и закончить диссертацию.

Тогда профессор Тернер связалась с начальником охраны университета Пером Густафсоном (Per Gustafson), и тот нанял частных военных, которые согласились спасти аспиранта и его семью. Они добрались до фабрики, где прятался Джума, и эвакуировали его вместе с женой. Они долетели до Швеции по анонимным авиабилетам, после чего им помогли с проживанием и трудоустройством.

В октябре боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) взяли в заложники более 700 человек в сирийской провинции Дэйр эз-Зор. Среди них — «граждане западно-европейских и других государств». Террористы напали на лагерь беженцев возле населенного пункта Эль-Бахра и захватили в заложники 130 арабских семей.

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