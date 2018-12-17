Администрация одного из райнов Нижнего Новгорода поздравила граждан с ошибками

На фасаде здания администрации Ленинского района Нижнего Новгорода разместили плакат с орфографической ошибкой. Об этом сообщает интернет-ресурс «НИА Нижний Новгород».

Как утверждает издание, на плакате изображены сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка, а также поздравление: «С новым Годом!». Соответственно, создатели плаката перепутали слова, которые нужно было писать с заглавной буквы в поздравительной фразе.

Данные происшествия в регионах случаются с изрядной периодичностью. Например, в мае 2018 года сообщалось о том, что фасады кинотеатра и главпочтамта в Кургане к 9 Мая украсили баннерами с подписями: «Оборонна Севостополя», «Бресткая крепость».

А в мае 2016 года Благовещенский городской суд оштрафовал гендиректора торгового центра за публичную демонстрацию нацистской атрибутики на поздравительном плакате ко Дню защитника Отечества. Эскиз изображения с перевернутым российским флагом, немецкими танками и самолетами времен Великой Отечественной войны был согласован с дирекцией центра.