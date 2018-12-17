Власти Подмосковья отчитались о работе службы занятости населения

Подмосковные жители подали в областную службу занятости населения более 252,3 тысячи заявлений с начала года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 декабря.

За содействием в поиске подходящей работы обратились 78,7 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 92,4 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 43,1 тысячи человек, уточнила Забралова.

Всего специалисты центров занятости помогли найти работу более 53 тысячам граждан.

Она отметила, что в регионе наблюдается спрос на представителей рабочих специальностей. В октябре на рынке труда также фиксировался спрос на рабочие профессии. Министр подчеркнула, что соискатели могут расчитывать на зарплату выше величины прожиточного минимума.

В 46 центрах занятости, которые работают в Подмосковье, можно получить карьерную консультацию и дополнительное образование.

