Вор съел ожерелье за 10 миллионов и попался

В Китае вор проглотил 40 бусин дорогого нефритового ожерелья в попытке скрыть украденное от полиции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Цзеян, провинция Гуандун, в четверг, 13 декабря. 49-летний Хоу и его 24-летняя подельница Чжоу с начала недели каждый день ходили в ювелирный магазин, притворяясь потенциальными покупателями нефритового ожерелья, стоившего больше десяти миллионов юаней (96,7 миллиона рублей).

В четверг они явились в ювелирный магазин в пятый раз, и мужчина заявил продавцам, что хочет посмотреть на украшение при солнечном свете на улице. Его спутница оставалась внутри.

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Мужчина вышел за двери магазина и побежал. Шокированные сотрудники немедленно вызвали полицейских. Они задержали Чжоу, изучили записи с камер наружного наблюдения и отправились в погоню за преступником.

Хоу арестовали на следующий день за 400 километров от места преступления. Украшения при нем не оказалось, и он уверял, что не знает, где оно. Полицейские заставили подозреваемого сделать рентген и увидели в его желудке 40 бусин.

Теперь полицейские ждут, пока из организма Хоу выйдут драгоценные камни. Как выяснилось, он уже сидел в тюрьме по делу о хищении нефритовых украшений. Преступникам пока не предъявили обвинения.

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