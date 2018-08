Мальчик проглотил пищалку и стал издавать странные звуки

Врачи из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели выяснили, что причиной свистящего кашля у ребенка была проглоченная им пищалка. Случай описан в работе, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.

Родители привели четырехлетнего сына в поликлинику и пожаловались, что мальчик второй день кашляет, периодически посвистывая. В остальном его самочувствие было хорошим, симптомы вирусной инфекции верхних дыхательных путей отсутствовали.

По словам родителей, ребенок стал кашлять после того, как поиграл с игрушечной пищалкой. Рентген показал, что его левое легкое ненормально раздуто. Это могло свидетельствовать об инородном теле в бронхах, которое пропускает воздух в легкое, но мешает ему выйти.

Специалисты попытались извлечь застрявший объект при помощи жесткой бронхоскопии. Под общим наркозом в дыхательные пути мальчика ввели бронхоскоп — медицинский инструмент из трубок, соединенных с источником света и аппаратом для искусственной вентиляции легких.

Как выяснилось, левый сегментарный бронх закрывала пищалка, которую проглотил ребенок. Когда ее достали, свистящий кашель прекратился, а левое легкое уменьшилось до нормального размера.

В 2017 году сообщалось, что в аргентинской провинции Тукуман в больницу привели восьмилетнего мальчика, проглотившего пищалку от игрушки. Она застряла в дыхательном горле ребенка и издавала гудок при каждом вдохе.

