Продавец канцтоваров проглотил вставные зубы и три года питался через трубочку

В индийском городе Калькутта, штат Западная Бенгалия, владелец магазина канцтоваров повредил пищевод проглоченными вставными зубами и несколько лет использовал зонд для приема пищи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2015 году 46-летний Дипак Нанди (Deepak Nandi) случайно проглотил два вставных зуба во время еды. Он побоялся рассказать о произошедшем даже брату и матери, с которыми жил в одном доме. Чтобы они ничего не заметили, мужчина перестал есть в их присутствии.

Через три месяца брат обратил внимание на его странное поведение и уговорил признаться. Узнав о травме, он отвел Нанди к врачу. Тот сообщил, что вставные зубы застряли в пищеводе, и посоветовал обратиться в государственную больницу.

Специалисты сделали эндоскопию и рентген, после чего заключили, что у Нанди образовался свищ. Два с половиной года назад его прооперировали в первый раз. После операции выяснилось, что пищевод получил значительные повреждения. Мужчина не мог глотать пищу, ему было трудно говорить, а изо рта текла слюна. Он стеснялся показываться на людях, закрыл свой магазин и жил в изоляции, питаясь через зонд.

Чтобы восстановить пищевод, понадобилось еще две операции, которые сделали лишь в этом году. После того, как хирурги расширили пищевод Нанди, он впервые за три года смог пообедать, как здоровый человек.

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