Глава Сбербанка дал Сбербанку в долг

Глава Сбербанка Герман Греф потратил 100 миллионов рублей на покупку облигаций Сбербанка. Об этом свидетельствует отчетность крупнейшего банка страны на сайте Московской биржи. Внимание на сделку обратило издание РБК.

На прошлой неделе Сбербанк разместил 30 миллионов облигаций типа 001P-52R номиналом тысячу рублей с датой погашения 7 февраля 2022 года. Греф потратил на покупку 100 миллионов рублей, то есть купил 100 тысяч ценных бумаг. Доходность по бумаге к погашению составляет 8,38 процента годовых.

Издание отмечает, что глава Сбербанка не первый раз дает в долг собственному банку. В октябре 2017 года Греф уже покупал 60 тысяч облигаций, потратив на это 60 миллионов рублей.

За Грефом повторяют и его заместители. Год назад бумаги компании приобрели Станислав Кузнецов (200 миллионов рублей), Александр Морозов (58,9 миллиона рублей) и Олег Ганеев, который дал в долг Сбербанку 50 миллионов рублей.

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