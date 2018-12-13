Греф открестился от кешбэка в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что крупнейшая финансовая организация страны не намерена вводить систему кешбэка для своих клиентов. По его словам, банк хочет сосредоточиться на собственной программе лояльности «Спасибо», сообщает ТАСС.

«Мы не планируем пока переходить просто на кешбэк, потому что мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом маркетинговых механизмов, которые позволяют одно, а рекламируют другое», — заявил глава Сбербанка, отметив, что финансовая организация сосредоточится на убыточной программе «Спасибо».

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Программа лояльности Сбербанка предполагает накопление баллов «Спасибо» в зависимости от объемов расходов клиента. Владелец баллов может обменять их на разные скидки и бонусы. «Программа "Спасибо" для нас генерит большой убыток. Больше 25 миллиардов рублей по ней мы заплатим. Кешбэк — неправильно для банка нашего имиджа и нашего размера», — убежден Греф.

Программа лояльности, основанная на кешбэке, — одно из конкурентных преимуществ многих коммерческих банков. Суть программы сводится к тому, что банк возвращает на счет клиента определенный процент с покупок в зависимости от внутренних условий программы лояльности банка.

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