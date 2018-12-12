Интернет-платежи россиян поставят под жесткий контроль

В России могут ужесточить регулирование деятельности платежных агрегаторов, специальных служб, которые занимаются проведение платежей при продажах в онлайн-магазинах. Соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе» были внесены в Госдуму группой депутатов.

Как указывается в пояснительной записке, в настоящее время все большее число банков предоставляет своим клиентам возможность осуществления безналичных платежей с помощью платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay.

«В целях обеспечения защиты прав клиентов, снижения операционных рисков банков, законопроектом определяются требования к порядку взаимодействия банка и организации-поставщика платежного приложения», — говорится в документе.

Согласно поправкам, информацию о платежных приложениях надо будет раскрыть Банку России, «что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками».

Ранее в Думу был внесен законопроект, запрещающий иностранным платежным системам и электронным кошелькам оказывать услуги российским резидентам без зарегистрированного в специальном реестре Центробанка оператора.

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен прежде всего на китайские платежные сервисы: AliPay и WeChat. Представители AliPay заявили, что их новые ограничения никак не затронут, поскольку компания в России обслуживает только китайских туристов.

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