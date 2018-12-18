Нурмагомедов отказался разделять русских и кавказцев

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в резкой форме отреагировал на вопрос о том, почему он не выходит в октагон с российским флагом. Слова спортсмена приводит Ura.ru.

Спортсмен заявил, что триколор всегда появляется на экранах, когда он выходит на бой. В то же время Нурмагомедов заметил, что все иностранные фанаты и бойцы называют его русским, потому что не знают о Кавказе и Дагестане. «Так что для них мы — одна нация, для них мы — одни люди. Самое главное, чтобы наши люди [россияне] не разделяли. Такие, как ты, например. Чтобы такие глупые вопросы мне не задавали», — сказал Нурмагомедов журналисту.

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Боец подчеркнул, что за границей никто не разделяет россиян на русских и кавказцев. По мнению Нурмагомедова, это происходит именно внутри страны. После этого он потребовал от интервьюера сменить тему разговора.

Нурмагомедов традиционно выходит в октагон в папахе. Он родился в дагестанском селении Сильди, где начал тренироваться. За годы профессиональной карьеры боец провел 27 поединков, в каждом из которых победил. Спортсмен является действующим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.

6 октября он проводил защиту против ирландца Конора Макгрегора и победил. После поединка в октагоне вспыхнула драка с участием бойцов и членов их команд. В настоящий момент россиянин и ирландец находятся под угрозой длительной дисквалификации.

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