Награжденная Шварценеггером россиянка стала жертвой угонщиков

Спортсменка сообщила в полицию об угоне дорогостоящего автомобиля с парковки торгового центра в Петербурге. Об этом во вторник, 18 декабря, пишет издание «Фонтанка.ру».
Белый Lexus стоимостью 7,3 миллиона рублей исчез вечером 17 декабря. Спортсменка приобрела его в кредит в октябре 2018 года. Тогда она стала победительницей международных соревнований по бодибилдингу. На сцену культуристку выводил лично Арнольд Шварценеггер, отмечает издание. Имя девушки не называется.
Глава МВД Владимир Колокольцев в августе раскрыл количество совершаемых в России угонов. Ежегодно полиция регистрирует порядка 30 тысяч краж автотранспорта, определенная часть из них легализуется за пределами страны, отметил министр.
«Благодаря принимаемым мерам в последние годы удалось существенно сократить число таких краж и угонов, а также повысить их раскрываемость», — заявил Колокольцев.