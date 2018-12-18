В Великобритании подготовятся к жесткому Brexit

Великобритания готовится к выходу страны из ЕС без заключения каких-либо соглашений с европейскими властями. Такой вариант действий, по словам министра по вопросам Brexit Стивена Баркли, является приоритетным, передает Reuters.

Он отметил, что кабинет министров согласился с тем, что пора ускорить приготовления к выходу Brexit без сделки.

При этом Баркли добавил, что общим приоритетом и наиболее возможным сценарием остается сделка с Брюсселем.

10 декабря Европейский суд подтвердил, что Великобритания имеет право отказаться от выхода из ЕС в одностороннем порядке. Разбирательство было начато группой шотландских и английских политиков, борющихся за отмену Brexit, против них выступали британское правительство и Евросоюз.

Выход Великобритании из ЕС должен официально состояться 29 марта 2019 года. После этого, согласно замыслу премьер-министра страны Терезы Мэй, до конца 2020 года будет проходить переходный период, в который Соединенное Королевство продолжит платить взносы в бюджет Евросоюза.

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